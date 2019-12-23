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Как часто нужно заниматься любовью?

23.12.2019

Секс – это неотъемлемая часть любых семейных и романтических отношений. Заниматься любовью не просто приятно, но и полезно! Однако сколько раз в неделю или в месяц нужно любить друг друга, чтобы быть счастливыми и здоровыми? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Все люди совершенно разные, но это же не мешает наслаждаться сексом и любить друг друга. Заниматься любовь, однозначно, стоит. Иначе гармония будет нарушена.

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Как часто нужно заниматься любовью?

сексуальная жизнь-2

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Как оказалось, единой формулы или установленных норм для всех пар, которые состоят в интимной близости, попросту нет! Ведь количество половых актов и их качество зависит от многих факторов: конституции тела, возраста, а также – эмоционального и физического состояния партнеров. Кому-то достаточно заниматься сексом три раза в день, кому-то – три раза в неделю, а кому-то и три раза в месяц.

Сексологи считают, что не существует определенной частоты секса. Потому что все люди разные и ставятся к этому по-своему. Они должны сами решать, сколько секса им необходимо. Партнерам важно заниматься сексом тогда, когда у обоих появляется желание и тяга к друг другу.

Польза от секса

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Заниматься сексом полезно для сердца, сна, фигуры, самооценки и мотивации, укрепления мышц таза и избавления от депрессии.

Если ваша сексуальная жизнь в отношениях резко пошла на спад, возможно, в вашей паре появился разлад. Отсутствие желания может возникать на фоне финансовых трудностей, усталости, проблем на работе, бытовых вопросов, ссор, болезни детей или других хлопот. В этом случае советуем взять отпуск, устроить романтический вечер и просто на время расслабиться, забыв обо всех делах.

Также не стоит забывать, что с возрастом сексуальная активность может угасать. Поэтому требовать от своего партнера такой же активности, как в 20 лет – не стоит. Ученые доказали, что полезный секс – этот тот, которым вы занимаетесь с любимым человеком, с тем, у кого с вами сильная эмоциональная связь.

Любите друг друга!

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