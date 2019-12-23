Спецпроект «Я соромлюсь свого тіла»: лечение дыры в гортани возможно!
Мы продолжаем рассказывать вам о судьбах людей, которые обратились за помощью на проект «Я соромлюсь свого тіла». На этот раз речь пойдет о молодой девушке – Валерии Абдулиной, которая всю свою сознательную жизнь прожила с дыркой в горле. О том, удалось ли девушке излечиться от страшной болезни и помогли ли ей врачи проекта, читайте в нашем материале.
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Абдулина Валерия, 18 лет
Диагноз – трахеостома, афония
Врач – Павлик Борис Иванович (Институт отоларингологии). Закрытие трахеостомы и занятия у фонопеда для восстановления голоса
Лечение – 6 месяцев
Когда Лере было 4 года, ей стало трудно дышать. Врачи поставили диагноз – папилломатоз гортани. Валерия перенесла несколько операций по удалению наростов на гортани, но полноценно дышать могла все равно только с помощью трахеотомической трубки. Именно тогда у нее пропал голос. Были еще операции, которые, к сожалению, не помогли. На момент обращения на проект «Я соромлюсь свого тіла» девушка говорила шепотом и жила с отверстием в горле, которое заклеивала пластырем.
Отоларинголог, который осмотрел девушку, заверил, что голос вернуть возможно. Нормально функционировать голосовым связкам мешала рубцовая мембрана. Девушке провели еще одну операцию – по удалению мембраны в гортани. Несмотря на то, что хирурги прекрасно справились с поставленной задачей, дальше был еще один этап – реабилитация. Постепенно девушка должна была полностью восстановить свой голос на занятиях у фонопеда. Регулярно Лера перед зеркалом выполняла упражнения для разработки связок, училась правильно говорить и дышать. Страшный след на шее остался в прошлом, и бывшей пациентке снова удалось услышать свой голос.
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Что такое папилломатоз?
Папилломатоз гортани – это доброкачественная опухоль. Папилломатоз – это патологический процесс, который характеризуется образованием множественных папиллом на каком-либо участке слизистой оболочки.
Причина возникновения папилломатоза:
Причина возникновения заболевания – ДНК-содержащий вирус папилломы человека. Заболевание характеризуется бурным течением, склонностью к рецидивам, часто сопровождается стенозированием просвета гортани. Развитие рецидивов приводит к многократным хирургическим вмешательствам.
Симптомы папилломатоза гортани:
- Охриплость голоса, достигающая полной афонии и нарушения дыхания.
- Частые рецидивы, которые могут привести к стенозу гортани, возможности распространения папиллом в трахею и бронхи с последующим развитием легочной недостаточности и малигнизации.
- У детей возникает нарушение дыхания, одышка при физических нагрузках и другие явления гипоксической гипоксии.
- Возможны спазмы гортани, стридор и синдром удушья, при котором, если не предпринять экстренных мер, может наступить смерть ребенка.
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Диагностика папилломатоза гортани:
- ларингоскопия
- биопсия с целью выявления папилломатоза трахеи и/или бронхов
- рентгенологическое исследование гортани и глотки
- КТ легких
- анализ крови на вирус папилломы человека
Лечение папилломатоза гортани:
- медикаментозное
- хирургическое (эндоларингеальное удаление папиллом) с использованием лазера или ультразвука
Ввиду сложности заболевания и неутешительных последствий, обращаем ваше внимание на то, что при появлении первых признаков заболевания следует немедленно обратиться к врачу. Помните, профилактика – лучше лечения.