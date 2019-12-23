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Спецпроект «Я соромлюсь свого тіла»: лечение дыры в гортани возможно!

23.12.2019

Мы продолжаем рассказывать вам о судьбах людей, которые обратились за помощью на проект «Я соромлюсь свого тіла». На этот раз речь пойдет о молодой девушке Валерии Абдулиной, которая всю свою сознательную жизнь прожила с дыркой в горле. О том, удалось ли девушке излечиться от страшной болезни и помогли ли ей врачи проекта, читайте в нашем материале.

я соромлюсь свого тіла

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Абдулина Валерия, 18 лет

Диагноз трахеостома, афония

Врач  Павлик Борис Иванович (Институт отоларингологии). Закрытие трахеостомы и занятия у фонопеда для восстановления голоса

Лечение 6 месяцев

Когда Лере было 4 года, ей стало трудно дышать. Врачи поставили диагноз папилломатоз гортани. Валерия перенесла несколько операций по удалению наростов на гортани, но полноценно дышать могла все равно только с помощью трахеотомической трубки. Именно тогда у нее пропал голос. Были еще операции, которые, к сожалению, не помогли. На момент обращения на проект «Я соромлюсь свого тіла» девушка говорила шепотом и жила с отверстием в горле, которое заклеивала пластырем.

Отоларинголог, который осмотрел девушку, заверил, что голос вернуть возможно. Нормально функционировать голосовым связкам мешала рубцовая мембрана. Девушке провели еще одну операцию по удалению мембраны в гортани. Несмотря на то, что хирурги прекрасно справились с поставленной задачей, дальше был еще один этап реабилитация. Постепенно девушка должна была полностью восстановить свой голос на занятиях у фонопеда. Регулярно Лера перед зеркалом выполняла упражнения для разработки связок, училась правильно говорить и дышать. Страшный след на шее остался в прошлом, и бывшей пациентке снова удалось услышать свой голос.

я соромлюсь свого тіла

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Что такое папилломатоз?

Папилломатоз гортани – это доброкачественная опухоль. Папилломатоз это патологический процесс, который характеризуется образованием множественных папиллом на каком-либо участке слизистой оболочки. 

Причина возникновения папилломатоза:

Причина возникновения заболевания ДНК-содержащий вирус папилломы человека. Заболевание характеризуется бурным течением, склонностью к рецидивам, часто сопровождается стенозированием просвета гортани. Развитие рецидивов приводит к многократным хирургическим вмешательствам. 

Симптомы папилломатоза гортани:

  • Охриплость голоса, достигающая полной афонии и нарушения дыхания. 
  • Частые рецидивы, которые могут привести к стенозу гортани, возможности распространения папиллом в трахею и бронхи с последующим развитием легочной недостаточности и малигнизации.
  • У детей возникает нарушение дыхания, одышка при физических нагрузках и другие явления гипоксической гипоксии. 
  • Возможны спазмы гортани, стридор и синдром удушья, при котором, если не предпринять экстренных мер, может наступить смерть ребенка.

я соромлюсь свого тіла

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Диагностика папилломатоза гортани: 

  • ларингоскопия 
  • биопсия с целью выявления папилломатоза трахеи и/или бронхов 
  • рентгенологическое исследование гортани и глотки
  • КТ легких
  • анализ крови на вирус папилломы человека

Лечение папилломатоза гортани: 

  • медикаментозное 
  • хирургическое (эндоларингеальное удаление папиллом) с использованием лазера или ультразвука

Ввиду сложности заболевания и неутешительных последствий, обращаем ваше внимание на то, что при появлении первых признаков заболевания следует немедленно обратиться к врачу. Помните, профилактика лучше лечения. 

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