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Цистит: симптомы, причины и лечение

23.12.2019

С воспалением мочевого пузыря хотя бы раз в жизни сталкивался каждый.  Цистит грозит серьезными последствиями, если своевременно не начать его лечить. В одном из выпусков «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк провела эксперимент в бассейне. Что такое воспаление мочевого пузыря? Какие причины и симптомы цистита? И как лечить недуг? Узнайте в материале.

что такое цистит

Что такое цистит?

Цистит – это воспаление мочевого пузыря. Из-за более короткой уретры и ее расположения рядом с влагалищем женщины болеют циститом в 5—6 раз чаще, чем мужчины. Если не лечить цистит, он перетекает в хронический.

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Почему возникает цистит?

Чаще всего причиной заболевания становится инфекция. В 80% случаев – кишечная палочка, реже – переохлаждение, стресс, употребление пищи, раздражающей слизистую мочевого пузыря (острое, пряное, соленое и т. п.).

Инфекция может распространяться из-за пренебрежения правилами интимной гигиены. Кроме того, у женщин нередко воспаление вызвано ношением стрингов: из-за полоски ткани, которая трется об анальное отверстие, кишечная палочка попадает в уретру, а оттуда – в мочевой пузырь.

причины цистита

У мужчин цистит может быть спровоцирован фимозом – патологическим сужением крайней плоти. Заболевание усложняет интимную гигиену и способствует развитию бактерий.

А вот посткоитальный цистит возникает вследствие заражения ЗППП во время незащищенного полового акта.

Симптомы цистита:

  • частое мочеиспускание;
  • дискомфорт при мочеиспускании;
  • боль внизу живота;
  • мутная моча, в некоторых случаях – с кровью;
  • повышение температуры;
  • общая слабость.

Иногда цистит протекает бессимптомно и обнаруживается только после сдачи анализов. Обратите внимание: аналогичные симптомы могут сигнализировать о других заболеваниях.

цистит

Лечение цистита

При воспалении мочевого пузыря не рекомендуется пить соки и кофе, а вот травяные чаи будут, наоборот, полезны. Растения, которые имеют мочегонные и бактерицидные свойства:

  • трава спорыша;
  • рыльца кукурузы;
  • цветы бузины черной;
  • настойка хвоща;
  • шишки хмеля;
  • березовые почки;
  • трава зверобоя;
  • листья мяты.

Противовоспалительные и антибактериальные лекарства должен назначать врач.

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Смотрите видео, чтобы узнать больше о недуге: 

Video: Цистит: симптомы, причины и лечение

Что такое цистит. Как лечить цистит. Симптомы цистита и причины возникновения

Будьте здоровы!

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