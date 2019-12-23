Варикозное расширение вен – проблема, которая испортила жизнь многим женщинам. Да и мужчинам – тоже! Почему возникает варикоз, каковы его симптомы, а также, какой должна быть профилактика варикоза. Об этом детально рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Что такое варикозное расширение вен?

Варикозное расширение вен, или варикоз, – это распространенный патологический процесс, вследствие которого поражаются сосуды, несущие кровь к сердцу. Заболевание характеризуется увеличением диаметра просвета, истончением венозной стенки и образованием так называемых «узлов». Считается, что от варикоза страдают 20% женщин и 10% мужчин в мире.

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Причины варикозного расширения вен

Медики сходятся во мнении, что основной причиной развития варикоза является наследственность. Слабость венозной сетки будет беспокоить с большей вероятностью, если с такой проблемой сталкивалась ваша мама или бабушка. В целом, можно выделить такие причины:

генетическая предрасположенность

длительные статические нагрузки и перегрузки

сидячий образ жизни

прием гормональных препаратов и гормональные сбои

беременность

травмы ног

курение.

Помимо тех, кто в силу профессиональных обязанностей вынужден в течение длительного времени стоять на ногах или находиться в одном положении (например, за рулем или перед компьютером), в зоне риска – любительницы носить обувь на высоком каблуке, спортсмены, кофеманы и, конечно, алкозависимые.

Профилактика варикоза

Очень важно вовремя распознать признаки варикозного расширения вен. Боли в ногах, чувство жжения, отеки, ночные судороги, потемнение и уплотнение кожи голеней – все это может оказаться симптомом варикоза. Заметив подозрительные признаки, лучше обратиться к врачу. Кроме того, рекомендуется соблюдать ряд простых правил:

Не увлекайтесь слишком горячими ваннами и сауной. Это ведет к снижению венозного тонуса и застою крови в ногах. Будьте активны. Чрезмерных нагрузок стоит избегать, однако утренняя зарядка, легкая аэробика, бег или плавание способствуют здоровью вен. Следите за массой тела. Люди с избыточным весом особенно предрасположены к варикозу. Не носите обтягивающую одежду и тесную обувь. Например, тугие чулки или носки – они сдавливают вены. Тем, кто склонен к развитию варикозного расширения вен, лучше вообще отдать предпочтение специальным поддерживающим колготкам. Не закидывайте ногу на ногу в сидячем положении. В этой, казалось бы, удобной позе создается серьезное препятствие на пути кровотока. Делайте контрастные ванночки для ног. То, что нужно после тяжелого рабочего дня! Употребляйте достаточно клетчатки. Она позволит избежать запоров, которые также могут становиться причиной варикоза.

Как лечить варикозное расширение вен

Если предупредить развитие болезни не удалось, время переходить к более крайним мерам. Однако самолечением заниматься нельзя: схему действий должен подготовить врач-флеболог. В зависимости от стадии варикоза вам могут быть предложены:

консервативные методы лечения (компрессионное белье, гимнастика и лекарства)

склеротерапия

лазеротерапия

венэктомия.

Главное – не бояться своевременно обращаться за помощью. Будьте здоровы!

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