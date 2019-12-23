На проект «Я соромлюсь свого тіла» обратился Артем Любченко. С рождения мальчика мучает проблема: аномалия развития большого пальца правой руки. Артем не может двигать пальцем. У него полностью отсутствует хватательная функция, что автоматически делает его жизнь неполноценной. Врачи проекта провели уникальную операцию по замещению пальцев. Все подробности читайте в материале.

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С рождения Артему мешает жить аномалия правой руки. Мальчик совсем не может двигать большим пальцем. Он не умеет нормально держать, например, нож, потому что у него отсутствует хватательная функция. На консультации у врача мама Артема просила восстановить ему большой палец, однако хирург заверил, что это невозможно. Единственное решение ‒ это удалить первый палец, а второй ‒ указательный ‒ переделать под большой, для того, чтобы сохранить хватательную функцию и избежать инвалидности. Однако согласиться на такую операцию очень сложно, ведь сказать «да» – значит, лишить себя одного пальца.

Артем и его мама очень долго сомневались, но все же после раздумий согласились на операцию. Лечение проходило в два этапа: сначала хирурги удалили нерабочий большой палец. А затем, через несколько месяцев, переделали указательный палец в большой.

После долгого восстановления Артем остался доволен теми изменениями, которые произошли в его жизни. И хотя у мальчика на одной руке всего четыре пальца, но зато есть хватательная функция. А это значит, что Артем теперь сможет почувствовать себя независимым и самостоятельным человеком.

Смотрите детальнее в выпуске!

Video: «Я соромлюсь свого тіла»: на проекте провели уникальную операцию по замене пальца Я соромлюсь свого тіла: на проекте провели уникальную операцию по замене пальца. Как сегодня выглядит герой проекта?

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