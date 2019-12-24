Результаты статистики свидетельствуют, что в последнее время около 30% всех родов происходят через кесарево сечение. Опасно ли это? Кому необходимо кесарево сечение? О том, когда нужно делать кесарево сечение и какие последствия операции, рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Больше по теме: Как предотвратить разрывы при родах: советы Людмилы Шупенюк

Что такое кесарево сечение?

Кесарево сечение – это хирургическая процедура, которая позволяет ребенку появиться на свет через разрез на животе, а не естественным способом.

Врачи делают разрез в матке, после чего ее зашивают. Таким образом, ребенок не проходит свой естественный путь через влагалище матери, а появляется вследствие хирургического вмешательства. Стоит отметить, что эта процедура уменьшает риск летального исхода для женщины.

Больше по теме: Что необходимо кушать во время беременности: советы от Людмилы Шупенюк

Когда нужно делать кесарево сечение?

Некоторым женщинам приходится делать операцию не по своему желанию, а в результате осложнений беременности. Также кесарево сечение необходимо пациенткам, которые уже делали эту процедуру ранее. В остальных случаях необходимость кесарева сечения определяется только в ходе родов или если у женщины ранее обнаружено:

миому матки

большие кондиломы влагалища

герпес половых органов

опухоли шейки матки и влагалища

недавно перенесенные операции

ВИЧ и др.

Больше по теме: Самые популярные мифы о беременности

Последствия кесарева сечения

Решаясь на кесарево, нужно учитывать такие последствия:

тяжелое восстановление после операции

возможные проблемы с кормлением ребенка грудью

первое время после операции будут болезненные ощущения в животе и затруднения при ходьбе

несколько недель будет невозможным полноценный уход за ребенком

в будущем не исключены проблемы с беременностью

заметный шрам на животе

Если хоть один из пунктов для вас является неприемлемым, необходимо обязательно сообщить об этом врачу.

Восстановление организма после кесарева сечения может занять около месяца, а вот реабилитация после естественных родов проходит гораздо быстрее.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ