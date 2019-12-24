Кесарево сечение: что нужно знать об операции и последствиях
Результаты статистики свидетельствуют, что в последнее время около 30% всех родов происходят через кесарево сечение. Опасно ли это? Кому необходимо кесарево сечение? О том, когда нужно делать кесарево сечение и какие последствия операции, рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
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Что такое кесарево сечение?
Кесарево сечение – это хирургическая процедура, которая позволяет ребенку появиться на свет через разрез на животе, а не естественным способом.
Врачи делают разрез в матке, после чего ее зашивают. Таким образом, ребенок не проходит свой естественный путь через влагалище матери, а появляется вследствие хирургического вмешательства. Стоит отметить, что эта процедура уменьшает риск летального исхода для женщины.
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Когда нужно делать кесарево сечение?
Некоторым женщинам приходится делать операцию не по своему желанию, а в результате осложнений беременности. Также кесарево сечение необходимо пациенткам, которые уже делали эту процедуру ранее. В остальных случаях необходимость кесарева сечения определяется только в ходе родов или если у женщины ранее обнаружено:
- миому матки
- большие кондиломы влагалища
- герпес половых органов
- опухоли шейки матки и влагалища
- недавно перенесенные операции
- ВИЧ и др.
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Последствия кесарева сечения
Решаясь на кесарево, нужно учитывать такие последствия:
- тяжелое восстановление после операции
- возможные проблемы с кормлением ребенка грудью
- первое время после операции будут болезненные ощущения в животе и затруднения при ходьбе
- несколько недель будет невозможным полноценный уход за ребенком
- в будущем не исключены проблемы с беременностью
- заметный шрам на животе
Если хоть один из пунктов для вас является неприемлемым, необходимо обязательно сообщить об этом врачу.
Восстановление организма после кесарева сечения может занять около месяца, а вот реабилитация после естественных родов проходит гораздо быстрее.