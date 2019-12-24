Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImVrc3RyYXNlbnMuc3RiLnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Кесарево сечение: что нужно знать об операции и последствиях

24.12.2019

Результаты статистики свидетельствуют, что в последнее время около 30% всех родов происходят через кесарево сечение. Опасно ли это? Кому необходимо кесарево сечение? О том, когда нужно делать кесарево сечение и какие последствия операции, рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Scar of caesarean section

Больше по теме: Как предотвратить разрывы при родах: советы Людмилы Шупенюк

Что такое кесарево сечение?

Кесарево сечение – это хирургическая процедура, которая позволяет ребенку появиться на свет через разрез на животе, а не естественным способом.

Врачи делают разрез в матке, после чего ее зашивают. Таким образом, ребенок не проходит свой естественный путь через влагалище матери, а появляется вследствие хирургического вмешательства. Стоит отметить, что эта процедура уменьшает риск летального исхода для женщины.

здоровье

Больше по теме: Что необходимо кушать во время беременности: советы от Людмилы Шупенюк

Когда нужно делать кесарево сечение?

Некоторым женщинам приходится делать операцию не по своему желанию, а в результате осложнений беременности. Также кесарево сечение необходимо пациенткам, которые уже делали эту процедуру ранее. В остальных случаях необходимость кесарева сечения определяется только в ходе родов или если у женщины ранее обнаружено:

  • миому матки
  • большие кондиломы влагалища
  • герпес половых органов
  • опухоли шейки матки и влагалища
  • недавно перенесенные операции
  • ВИЧ и др.

tired young pregnant woman during childbirth

Больше по теме: Самые популярные мифы о беременности

Последствия кесарева сечения

Решаясь на кесарево, нужно учитывать такие последствия:

  • тяжелое восстановление после операции
  • возможные проблемы с кормлением ребенка грудью
  • первое время после операции будут болезненные ощущения в животе и затруднения при ходьбе
  • несколько недель будет невозможным полноценный уход за ребенком
  • в будущем не исключены проблемы с беременностью
  • заметный шрам на животе

Если хоть один из пунктов для вас является неприемлемым, необходимо обязательно сообщить об этом врачу.

Восстановление организма после кесарева сечения может занять около месяца, а вот реабилитация после естественных родов проходит гораздо быстрее.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Антон Вельбой: После «Х-фактора» буду активно выпускать свои хиты!
Антон Вельбой: После «Х-фактора» буду активно выпускать свои хиты!
ZBSband празднуют свой первый солд-аут
ZBSband празднуют свой первый солд-аут
Олег Винник вернулся на сцену «Х-фактора»: Как будто и не расставались
Олег Винник вернулся на сцену «Х-фактора»: Как будто и не расставались
Путь на проекте Антона Вельбоя
Путь на проекте Антона Вельбоя
Народная премия: кто выиграл билеты на прямой эфир «Х-фактора»?
Народная премия: кто выиграл билеты на прямой эфир «Х-фактора»?
Народная премия: кого зрители признали непобедимым судьей?
Народная премия: кого зрители признали непобедимым судьей?
«Мы очень скучаем»: Олег Винник устроил концерт в финале «Х-фактора»
«Мы очень скучаем»: Олег Винник устроил концерт в финале «Х-фактора»
Сергей Бабкин: про «Х-фактор», творчество и семейные ценности
Сергей Бабкин: про «Х-фактор», творчество и семейные ценности
Номера участников «Х-фактор»-10 для голосования
Номера участников «Х-фактор»-10 для голосования

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить