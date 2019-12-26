Мы продолжаем рассказывать вам о судьбах людей, которые обратились за помощью на проект «Я соромлюсь свого тіла». Сегодня речь пойдет об Александре Ищенко, который не мог нормально есть из-за того, что практически потерял все свои зубы. Читайте в нашем материале, удалось ли врачам проекта помочь мужчине почувствовать вкус жизни.

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Ищенко Александр, 36 лет

Диагноз: некроз эмали зубов

Лечение: почти 1 год (протезирование зубов)

Врач: Шевченко Вячеслав Григорьевич, врач-стоматолог

Клиника: «ЛараДент» (Киев)

В течение шести лет Александр Ищенко страдал из-за размягчения эмали зубов, которые чернели и рассыпались на кусочки. Мужчина обошел 25 стоматологов, они рекомендовали лечение и протезирование, но никто не смог озвучить диагноз. Однако без четко установленного диагноза Александр отказывался начинать любое медицинское лечение. Он пытался лечиться с помощью зубной пасты на травах, различных эликсиров и отваров, которыми полоскал рот.

Когда Александр пришел на прием к Валерию Ославскому, в его рту не было ни одного целого зуба. Валерий увидел воспаление десен, тотальное поражение коренных зубов, камень, неприятный запах. Выяснилось также, что питание человека было нерегулярным, он не мог есть твердую пищу, рацион преимущественно состоял из каш, макаронов и колбасы. Мужчина пил много кофе и употреблял 2 литра сладкой газировки в день. Много курил. Стеснялся улыбаться людям, из-за чего даже потерял работу на АЗС.

Обследование внутренних органов не выявило патологий. Врачам проекта удалось спасти и реставрировать шесть нижних зубов, а все остальные двадцать два пришлось накрывать коронками. Лечение продолжалось почти год. Сегодня Александр поражает безупречной и счастливой улыбкой.

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