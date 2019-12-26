Иногда в погоне за красотой и совершенством тела мы забываем о безопасности и здоровье. Именно так и произошло с одной из героинь проекта «Я соромлюсь свого тіла» Замирой. Десять лет назад ее муж заставил женщину увеличить грудь. Однако мужчина выбрал не традиционные методы увеличения груди, а более альтернативный ‒ уколы вазелином. Из-за этого ее грудь стала совсем каменной, а вазелин распространился по телу…

Замира обратилась на проект для того, чтобы врачи помогли ей исправить неудачную пластику груди. Десят лет назад по настоянию мужа женщина сделала уколы вазелином для того, чтобы увеличить грудь. Во время осмотра Людмила Шупенюк отметила, что ее молочные железы полностью окаменели. Замире сделали компьютерную томографию, чтобы узнать, насколько сильные произошли изменения. Как выяснилось, произошла миграция вазелина по телу женщины. Хирурги рекомендовали радикальное вмешательство ‒ полное удаление молочных желез, а также удаление частиц вазелина, которые распространились по телу женщины.

После операции гистологические исследования показали, что у женщины были доброкачественные образования.

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На консультации у пластического хирурга Замире предложили провести реконструкцию груди. Для этого врачи поставили женщине временные эспандеры, на месте которых со временем будут установлены силиконовые импланты. Их устанавливают или под молочную железу, или под мышцу в грудной клетке для того, чтобы растянуть кожу на месте будущей груди. Но вследствие удаления атрофированной ткани врачам пришлось удалить и мышцы под молочными железами Замиры. Поэтому было принято решение пересадить необходимое количество мышц со спины Замиры.

Второй этап восстановления груди Замиры ‒ раскачивание временных эспандеров. На протяжении нескольких месяцев врачи вводили внутрь герметичных мешков по 20‒40 мл физраствора, для того чтобы растянуть кожу груди под постоянный имплант.

Операция по увеличению груди прошла успешно. Врачам осталось только провести реконструкцию ареолы. Но женщина отказалась проводить последнюю процедуру, поскольку вынуждена покинуть страну. Все уговоры Людмилы Шупенюк не принесли результатов. Однако Замира пообещала при первой же необходимости обратиться за помощью к врачам.

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