Спецпроєкт «Я соромлюсь свого тіла»: лікування дірки в гортані можливе
Ми продовжуємо розповідати вам про долі людей, які звернулися по допомогу на проєкт «Я соромлюсь свого тіла». Цього разу познайомимо вас із молодою дівчиною – Валерією Абдуліною, яка все своє свідоме життя прожила з діркою у горлі. Про те, чи вдалося дівчині вилікуватися від страшної хвороби і чи допомогли їй лікарі проєкту, читайте в нашому матеріалі.
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Абдуліна Валерія, 18 років
Діагноз – трахеостома, афонія
Лікарі – Павлик Борис Іванович (Інститут отоларингології). Закриття трахеостоми і заняття з фонопедом для відновлення голосу
Лікування – 6 місяців
Коли Лері було 4 роки, їй стало важко дихати. Лікарі встановили діагноз – папіломатоз гортані. Валерія перенесла кілька операцій із видалення наростів на гортані, але повноцінно дихати могла тільки за допомогою трахеотомічної трубки. Саме тоді у неї пропав голос. Були ще операції, які, на жаль, не допомогли. На момент звернення на проєкт «Я соромлюсь свого тіла» дівчина говорила пошепки й жила з отвором у горлі, який заклеювала пластирем.
Отоларинголог, який оглянув дівчину, запевнив, що голос повернути можливо. Нормально функціонувати голосовим зв’язкам заважала рубцева мембрана. Дівчині провели ще одну операцію – із видалення мембрани в гортані. Незважаючи на те, що хірурги чудово впоралися із поставленим завданням, далі був ще один етап – реабілітація. Поступово дівчина мала повністю відновити свій голос на заняттях із фонопедом. Регулярно Лера перед дзеркалом виконувала вправи для розробки зв’язок, вчилася правильно говорити та дихати. Страшний шрам на шиї залишився в минулому, і колишній пацієнтці знову вдалося почути свій голос.
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Що таке папіломатоз гортані?
Папіломатоз гортані – це доброякісна пухлина. Папіломатоз – це патологічний процес, який характеризується утворенням множинних папілом на якій-небудь ділянці слизової оболонки.
Причина виникнення папіломатозу:
Причина виникнення захворювання – ДНК-вірус папіломи людини. Захворювання характеризується бурхливим перебігом, схильністю до рецидивів, часто супроводжується стенозуванням просвіту гортані. Розвиток рецидивів призводить до багаторазових хірургічних втручань.
Симптоми папіломатозу гортані:
- Захриплість, що досягає повної афонії та порушення дихання.
- Часті рецидиви, які можуть призвести до стенозу гортані, можливості поширення папілом в трахею та бронхи з подальшим розвитком легеневої недостатності.
- У дітей виникає порушення дихання, задишка при фізичних навантаженнях й інші явища гіпоксичної гіпоксії.
- Можливі спазми гортані і синдром задухи, при якому, якщо не вжити екстрених заходів, може наступити смерть дитини.
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Діагностика папіломатозу гортані:
- ларингоскопія
- біопсія з метою виявлення папіломатозу трахеї або бронхів
- рентгенологічне дослідження гортані та глотки
- КТ легенів
- аналіз крові на вірус папіломи людини
Лікування папіломатозу гортані:
- медикаментозне
- хірургічне лікування (ендоларингеальне видалення папілом) з використанням лазера або ультразвуку
Зважаючи на складність захворювання та невтішні наслідки, звертаємо вашу увагу на те, що за появи перших ознак захворювання слід негайно звернутися до лікаря. Пам’ятайте, профілактика – краще лікування.