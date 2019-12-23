Ми продовжуємо розповідати вам про долі людей, які звернулися по допомогу на проєкт «Я соромлюсь свого тіла». Цього разу познайомимо вас із молодою дівчиною – Валерією Абдуліною, яка все своє свідоме життя прожила з діркою у горлі. Про те, чи вдалося дівчині вилікуватися від страшної хвороби і чи допомогли їй лікарі проєкту, читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-6: оголошено дату старту проєкту в 2019 році

Абдуліна Валерія, 18 років

Діагноз – трахеостома, афонія

Лікарі – Павлик Борис Іванович (Інститут отоларингології). Закриття трахеостоми і заняття з фонопедом для відновлення голосу

Лікування – 6 місяців

Коли Лері було 4 роки, їй стало важко дихати. Лікарі встановили діагноз – папіломатоз гортані. Валерія перенесла кілька операцій із видалення наростів на гортані, але повноцінно дихати могла тільки за допомогою трахеотомічної трубки. Саме тоді у неї пропав голос. Були ще операції, які, на жаль, не допомогли. На момент звернення на проєкт «Я соромлюсь свого тіла» дівчина говорила пошепки й жила з отвором у горлі, який заклеювала пластирем.

Отоларинголог, який оглянув дівчину, запевнив, що голос повернути можливо. Нормально функціонувати голосовим зв’язкам заважала рубцева мембрана. Дівчині провели ще одну операцію – із видалення мембрани в гортані. Незважаючи на те, що хірурги чудово впоралися із поставленим завданням, далі був ще один етап – реабілітація. Поступово дівчина мала повністю відновити свій голос на заняттях із фонопедом. Регулярно Лера перед дзеркалом виконувала вправи для розробки зв’язок, вчилася правильно говорити та дихати. Страшний шрам на шиї залишився в минулому, і колишній пацієнтці знову вдалося почути свій голос.

Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»: керівник проєкту розповів подробиці шостого сезону

Що таке папіломатоз гортані?

Папіломатоз гортані – це доброякісна пухлина. Папіломатоз – це патологічний процес, який характеризується утворенням множинних папілом на якій-небудь ділянці слизової оболонки.

Причина виникнення папіломатозу:

Причина виникнення захворювання – ДНК-вірус папіломи людини. Захворювання характеризується бурхливим перебігом, схильністю до рецидивів, часто супроводжується стенозуванням просвіту гортані. Розвиток рецидивів призводить до багаторазових хірургічних втручань.

Симптоми папіломатозу гортані:

Захриплість, що досягає повної афонії та порушення дихання.

Часті рецидиви, які можуть призвести до стенозу гортані, можливості поширення папілом в трахею та бронхи з подальшим розвитком легеневої недостатності.

У дітей виникає порушення дихання, задишка при фізичних навантаженнях й інші явища гіпоксичної гіпоксії.

Можливі спазми гортані і синдром задухи, при якому, якщо не вжити екстрених заходів, може наступити смерть дитини.

Більше на тему: Спецпроєкт «Я соромлюсь свого тіла»: Ми рятуємо там, де інші не можуть

Діагностика папіломатозу гортані:

ларингоскопія

біопсія з метою виявлення папіломатозу трахеї або бронхів

рентгенологічне дослідження гортані та глотки

КТ легенів

аналіз крові на вірус папіломи людини

Лікування папіломатозу гортані:

медикаментозне

хірургічне лікування (ендоларингеальне видалення папілом) з використанням лазера або ультразвуку

Зважаючи на складність захворювання та невтішні наслідки, звертаємо вашу увагу на те, що за появи перших ознак захворювання слід негайно звернутися до лікаря. Пам’ятайте, профілактика – краще лікування.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.