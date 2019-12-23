Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImVrc3RyYXNlbnMuc3RiLnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Спецпроєкт «Я соромлюсь свого тіла»: лікування дірки в гортані можливе

23.12.2019

Ми продовжуємо розповідати вам про долі людей, які звернулися по допомогу на проєкт «Я соромлюсь свого тіла». Цього разу познайомимо вас із молодою дівчиною – Валерією Абдуліною, яка все своє свідоме життя прожила з діркою у горлі. Про те, чи вдалося дівчині вилікуватися від страшної хвороби і чи допомогли їй лікарі проєкту, читайте в нашому матеріалі.

я соромлюсь свого тіла

Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-6: оголошено дату старту проєкту в 2019 році

Абдуліна Валерія, 18 років

Діагноз – трахеостома, афонія

Лікарі – Павлик Борис Іванович (Інститут отоларингології). Закриття трахеостоми і заняття з фонопедом для відновлення голосу

Лікування – 6 місяців

Коли Лері було 4 роки, їй стало важко дихати. Лікарі встановили діагноз – папіломатоз гортані. Валерія перенесла кілька операцій із видалення наростів на гортані, але повноцінно дихати могла тільки за допомогою трахеотомічної трубки. Саме тоді у неї пропав голос. Були ще операції, які, на жаль, не допомогли. На момент звернення на проєкт «Я соромлюсь свого тіла» дівчина говорила пошепки й жила з отвором у горлі, який заклеювала пластирем.

Отоларинголог, який оглянув дівчину, запевнив, що голос повернути можливо. Нормально функціонувати голосовим зв’язкам заважала рубцева мембрана. Дівчині провели ще одну операцію – із видалення мембрани в гортані. Незважаючи на те, що хірурги чудово впоралися із поставленим завданням, далі був ще один етап – реабілітація. Поступово дівчина мала повністю відновити свій голос на заняттях із фонопедом. Регулярно Лера перед дзеркалом виконувала вправи для розробки зв’язок, вчилася правильно говорити та дихати. Страшний шрам на шиї залишився в минулому, і колишній пацієнтці знову вдалося почути свій голос.

я соромлюсь свого тіла

Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»: керівник проєкту розповів подробиці шостого сезону

Що таке папіломатоз гортані?

Папіломатоз гортані це доброякісна пухлина. Папіломатоз це патологічний процес, який характеризується утворенням множинних папілом на якій-небудь ділянці слизової оболонки.

Причина виникнення папіломатозу:

Причина виникнення захворювання ДНК-вірус папіломи людини. Захворювання характеризується бурхливим перебігом, схильністю до рецидивів, часто супроводжується стенозуванням просвіту гортані. Розвиток рецидивів призводить до багаторазових хірургічних втручань.

Симптоми папіломатозу гортані:

  • Захриплість, що досягає повної афонії та порушення дихання.
  • Часті рецидиви, які можуть призвести до стенозу гортані, можливості поширення папілом в трахею та бронхи з подальшим розвитком легеневої недостатності. 
  • У дітей виникає порушення дихання, задишка при фізичних навантаженнях й інші явища гіпоксичної гіпоксії.
  • Можливі спазми гортані і синдром задухи, при якому, якщо не вжити екстрених заходів, може наступити смерть дитини.

я соромлюсь свого тіла

Більше на тему: Спецпроєкт «Я соромлюсь свого тіла»: Ми рятуємо там, де інші не можуть

Діагностика папіломатозу гортані:

  • ларингоскопія
  • біопсія з метою виявлення папіломатозу трахеї або бронхів 
  • рентгенологічне дослідження гортані та глотки 
  • КТ легенів 
  • аналіз крові на вірус папіломи людини

Лікування папіломатозу гортані:

  • медикаментозне
  • хірургічне лікування (ендоларингеальне видалення папілом) з використанням лазера або ультразвуку

Зважаючи на складність захворювання та невтішні наслідки, звертаємо вашу увагу на те, що за появи перших ознак захворювання слід негайно звернутися до лікаря. Пам’ятайте, профілактика краще лікування.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Антон Вельбой: Після «Х-фактора» буду активно випускати свої хіти!
Антон Вельбой: Після «Х-фактора» буду активно випускати свої хіти!
ZBSband святкують свій перший солд-аут
ZBSband святкують свій перший солд-аут
Олег Винник повернувся на сцену «Х-фактора»: Наче й не розлучалися
Олег Винник повернувся на сцену «Х-фактора»: Наче й не розлучалися
Шлях на проєкті Антона Вельбоя
Шлях на проєкті Антона Вельбоя
Народна премія: хто виграв квитки на прямий ефір «Х-фактора»?
Народна премія: хто виграв квитки на прямий ефір «Х-фактора»?
Народна премія: кого глядачі визнали непереможним суддею?
Народна премія: кого глядачі визнали непереможним суддею?
«Ми дуже сумуємо»: Олег Винник влаштував концерт у фіналі «Х-фактора»
«Ми дуже сумуємо»: Олег Винник влаштував концерт у фіналі «Х-фактора»
Сергій Бабкін: про «Х-фактор», творчість та сімейні цінності
Сергій Бабкін: про «Х-фактор», творчість та сімейні цінності
Номери учасників «Х-фактор»-10 для голосування
Номери учасників «Х-фактор»-10 для голосування

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить