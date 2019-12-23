На проєкт «Я соромлюсь свого тіла» звернувся Артем Любченко. Від народження хлопчика мучить проблема: аномалія розвитку великого пальця правої руки. Артем не може рухати пальцем. У нього повністю відсутня хапальна функція, що автоматично робить його життя неповноцінним. Лікарі проєкту провели унікальну операцію із заміщення пальців. Всі подробиці читайте в матеріалі.

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Від народження Артему заважає жити аномалія правої руки. Хлопчик зовсім не може рухати великим пальцем. Він не вміє нормально тримати, наприклад, ніж, тому що у нього відсутня хапальна функція. На консультації у лікаря мама Артема просила відновити її синові великий палець, однак хірург запевнив, що це неможливо. Єдине рішення ‒ це видалити перший палець, а другий ‒ вказівний ‒ переробити під великий, для того, щоб зберегти хапальну функцію та уникнути інвалідності. Однак погодитися на таку операцію дуже складно, адже сказати «так» ‒ значить, позбавити себе одного пальця.

Артем і його мама дуже довго сумнівалися, але все ж після роздумів погодилися на операцію. Лікування проходило в два етапи: спочатку хірурги видалили неробочий великий палець. А потім, через кілька місяців, переробили вказівний палець на великий.

Після тривалого відновлення Артем залишився задоволений тими змінами, які відбулися в його житті. І хоча у хлопчика на одній руці всього чотири пальці, але зате є хапальна функція. А це означає, що Артем тепер зможе відчути себе незалежною та самостійною людиною.

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Video: «Я соромлюсь свого тіла»: на проєкті провели унікальну операцію із заміни пальця Я соромлюсь свого тіла: на проєкті провели унікальну операцію по заміні пальця. Як сьогодні виглядає герой проєкту?

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