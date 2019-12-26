Ми продовжуємо розповідати вам про долі людей, які звернулися по допомогу на проєкт «Я соромлюсь свого тіла». Сьогодні йтиметься про Олександра Іщенка, який не міг нормально їсти через те, що практично втратив усі свої зуби. Читайте в нашому матеріалі, чи вдалося лікарям проєкту допомогти чоловікові відчути смак життя.

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Іщенко Олександр, 36 років

Діагноз: некроз емалі зубів

Лікування: майже 1 рік (протезування зубів)

Лікар: Шевченко В’ячеслав Григорович, лікар-стоматолог

Клініка «ЛараДент» (Київ)

Протягом шести років Олександр Іщенко страждав через розм’якшення емалі зубів, які чорніли та розсипались на шматочки. Чоловік обійшов 25 стоматологів, вони рекомендували лікування та протезування, але жоден не зміг озвучити діагноз. Проте без чітко встановленого діагнозу Олександр відмовлявся починати будь-яке медичне лікування. Він намагався лікуватися за допомогою зубної пасти на травах, різноманітних еліксирів та відварів, якими полоскав рот.

Коли Олександр прийшов на прийом до Валерія Ославського, в його роті не було жодного цілого зуба. Валерій побачив запалення ясен, тотальне ураження корінних зубів, камінь, неприємний запах. З’ясувалося також, що харчування чоловіка було нерегулярним, він не міг їсти тверду їжу, раціон переважно складався з каш, макаронів та ковбаси. Чоловік пив багато кави та вживав 2 літри солодкої газованої води на день. Багато курив. Соромився посміхатись людям, через що навіть втратив роботу на АЗС.

Обстеження внутрішніх органів не виявило патологій. Лікарям проєкту вдалося врятувати й реставрувати шість нижніх зубів, проте інші двадцять два довелося накривати коронками. Лікування тривало майже рік. Сьогодні Олександр вражає бездоганною та щасливою усмішкою.

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