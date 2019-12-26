Іноді в гонитві за красою та досконалістю тіла ми забуваємо про безпеку й здоров’я. Саме так і сталося з однією з героїнь проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Замірою. Десять років тому її чоловік змусив жінку збільшити груди. Однак для цього він обрав не традиційні методи збільшення грудей, а більш альтернативний ‒ уколи вазеліном. Через це її груди стали кам’яними, а вазелін поширився по тілу…

Заміра звернулася на проєкт для того, щоб лікарі допомогли їй виправити невдалу пластику грудей. Десять років тому за наполяганням чоловіка жінка зробила уколи вазеліном для того, щоб збільшити груди. Під час огляду Людмила Шупенюк зазначила, що її молочні залози повністю скам’яніли. Завмірі зробили комп’ютерну томографію, щоб дізнатися, наскільки сильні відбулися зміни. Як з’ясувалося, сталася міграція вазеліну по тілу жінки. Хірурги рекомендували радикальне втручання ‒ повне видалення молочних залоз, а також видалення частинок вазеліну, які поширилися по тілу жінки.

Після операції гістологічні дослідження показали, що у жінки були доброякісні утворення.

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На консультації у пластичного хірурга Замірі запропонували провести реконструкцію грудей. Для цього лікарі поставили жінці тимчасові еспандери, на місці яких згодом будуть встановлені силіконові імпланти. Їх встановлюють або під молочну залозу, або під м’язи в грудній клітці для того, щоб розтягнути шкіру на місці майбутніх грудей. Але внаслідок видалення атрофованої тканини лікарям довелося видалити і м’язи під молочними залозами Заміри. Тому було прийнято рішення пересадити необхідну кількість м’язів зі спини Заміри.

Другий етап відновлення грудей Заміри ‒ розкачування тимчасових еспандерів. Протягом кількох місяців лікарі вводили всередину герметичних мішків по 20‒40 мл фізрозчину, для того, щоб розтягнути шкіру грудей під постійний імплант.

Операція зі збільшення грудей пройшла успішно. Лікарям залишилося тільки провести реконструкцію ареоли. Але жінка відмовилася проводити останню процедуру, оскільки змушена залишити країну. Всі вмовляння Людмили Шупенюк не принесли результатів. Однак Заміра пообіцяла за першої ж потреби звернутися по допомогу до лікарів.

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