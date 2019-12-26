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Навіщо потрібно здавати ревмопроби і біохімічний аналіз крові?

26.12.2019

Щоб визначити захворювання внутрішніх органів і систем організму, необхідно проходити лабораторні дослідження. Найважливіші — це ревмопроби і біохімічний аналіз крові. Навіщо потрібно здавати ревмопроби і біохімічний аналіз крові? Про це детально розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

я соромлюсь свого тіла

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Ревмопроби — це дослідження крові, що показує ступінь і поширеність запального процесу, який вражає суглоби, сполучну тканину та внутрішні органи організму.

Ревмопроби можуть показати зниження вмісту білка в крові, що виробляється печінкою. Це дослідження використовується для діагностики захворювань нирок і печінки, ревматичних і онкологічних захворювань. Ревматичних захворювань дуже багато. Основними є:

  • гостра ревматична лихоманка;
  • ревматоїдний артрит;
  •  хвороба Бехтерєва.

я соромлюсь свого тіла

У стандартний набір ревмопроб входять три аналізи:

  1. С-реактивний білок;
  2. Антистрептолізин-О – АСЛО;
  3. Ревматоїдний фактор – РФ.

Ревматологічний скринінг – це активне застосування ревмопроб з метою раннього виявлення ревматологічної патології.

Біохімічний аналіз крові – лабораторне дослідження, що дозволяє оцінити роботу внутрішніх органів (серця, печінки тощо), отримати інформацію про обмін речовин і з’ясувати потребу в мікроелементах.

Це дослідження важливе для діагностики практично всіх хвороб.

я соромлюсь свого тіла

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Основними показниками біохімічного аналізу крові є:

  • глюкоза — тест в діагностиці цукрового діабету;
  • білірубін загальний — фракція загального білірубіну в крові;
  • білірубін непрямий — відмінності в показниках загального і прямого білірубіну;
  • АсАТ — фермент, який синтезується в печінці;
  • сечова кислота;
  • залізо тощо.

До біохімічного аналізу слід готуватися заздалегідь. За добу до взяття крові слід відмовитися від вживання алкоголю і за 1 годину — від куріння. Перед аналізом не можна їсти, а також вживати каву, чай, сік і жувальну гумку. Лікарі радять обмежити перед цим фізичні навантаження та емоційні потрясіння.

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