Щоб визначити захворювання внутрішніх органів і систем організму, необхідно проходити лабораторні дослідження. Найважливіші — це ревмопроби і біохімічний аналіз крові. Навіщо потрібно здавати ревмопроби і біохімічний аналіз крові? Про це детально розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

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Ревмопроби — це дослідження крові, що показує ступінь і поширеність запального процесу, який вражає суглоби, сполучну тканину та внутрішні органи організму.

Ревмопроби можуть показати зниження вмісту білка в крові, що виробляється печінкою. Це дослідження використовується для діагностики захворювань нирок і печінки, ревматичних і онкологічних захворювань. Ревматичних захворювань дуже багато. Основними є:

гостра ревматична лихоманка;

ревматоїдний артрит;

хвороба Бехтерєва.

У стандартний набір ревмопроб входять три аналізи:

С-реактивний білок; Антистрептолізин-О – АСЛО; Ревматоїдний фактор – РФ.

Ревматологічний скринінг – це активне застосування ревмопроб з метою раннього виявлення ревматологічної патології.

Біохімічний аналіз крові – лабораторне дослідження, що дозволяє оцінити роботу внутрішніх органів (серця, печінки тощо), отримати інформацію про обмін речовин і з’ясувати потребу в мікроелементах.

Це дослідження важливе для діагностики практично всіх хвороб.

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Основними показниками біохімічного аналізу крові є:

глюкоза — тест в діагностиці цукрового діабету;

білірубін загальний — фракція загального білірубіну в крові;

білірубін непрямий — відмінності в показниках загального і прямого білірубіну;

АсАТ — фермент, який синтезується в печінці;

сечова кислота;

залізо тощо.

До біохімічного аналізу слід готуватися заздалегідь. За добу до взяття крові слід відмовитися від вживання алкоголю і за 1 годину — від куріння. Перед аналізом не можна їсти, а також вживати каву, чай, сік і жувальну гумку. Лікарі радять обмежити перед цим фізичні навантаження та емоційні потрясіння.

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