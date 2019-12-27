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Астигматизм: що це і як діагностувати самостійно

27.12.2019

Астигматизм одна з найпоширеніших причин поганого зору. Захворювання може викликати головні болі та різь в очах, а якщо його не лікувати провокує косоокість і різке зниження зору. Як діагностувати астигматизм самостійно? У цьому допоможе тест на наявність астигматизму від лікарів проєкту «Я соромлюсь свого тіла»

Woman massaging tired eyes after too long reading

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Що таке астигматизм?

Астигматизм  це неправильна форма рогівки або кришталика ока, внаслідок чого промені світла не фокусуються в одній точці, а людина бачить предмети нечіткими і розмитими. Розрізняють вроджений і набутий астигматизм.

Як перевірити себе на астигматизм?

Діагностувати астигматизм допоможе зображення зірки Сіменса.

Відкрийте зображення, розташоване нижче, в повному розмірі. Сядьте біля екрана на відстані 3550 см. Закрийте одне око. Тримайте голову рівно. Уважно придивіться до зображення.

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Здорове око побачить чіткі лінії, які перетинаються в центрі.

Якщо ж промені зірки зливаються з фоном або перетинаються між собою це свідчить про наявність астигматизму.

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Як лікувати астигматизм?

Одним із найефективніших методів виправлення недоліків зору є лазерна корекція. Під час операції змінюється форма рогівки, за рахунок чого зображення починає фокусуватися на сітківці.

Дивіться відео:

Video: Астигматизм: що це і як діагностувати самостійно

Що таке астигматизм? Як діагностувати самостійно це захворювання? Тест на наявність астигматизму в матеріалі

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