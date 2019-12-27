Астигматизм: що це і як діагностувати самостійно
Астигматизм − одна з найпоширеніших причин поганого зору. Захворювання може викликати головні болі та різь в очах, а якщо його не лікувати − провокує косоокість і різке зниження зору. Як діагностувати астигматизм самостійно? У цьому допоможе тест на наявність астигматизму від лікарів проєкту «Я соромлюсь свого тіла».
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Що таке астигматизм?
Астигматизм − це неправильна форма рогівки або кришталика ока, внаслідок чого промені світла не фокусуються в одній точці, а людина бачить предмети нечіткими і розмитими. Розрізняють вроджений і набутий астигматизм.
Як перевірити себе на астигматизм?
Діагностувати астигматизм допоможе зображення зірки Сіменса.
Відкрийте зображення, розташоване нижче, в повному розмірі. Сядьте біля екрана на відстані 35−50 см. Закрийте одне око. Тримайте голову рівно. Уважно придивіться до зображення.
Здорове око побачить чіткі лінії, які перетинаються в центрі.
Якщо ж промені зірки зливаються з фоном або перетинаються між собою − це свідчить про наявність астигматизму.
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Як лікувати астигматизм?
Одним із найефективніших методів виправлення недоліків зору є лазерна корекція. Під час операції змінюється форма рогівки, за рахунок чого зображення починає фокусуватися на сітківці.
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